Sul ritorno all'Anderlecht: "Sarei tornato volentieri all'Anderlecht da giocatore. So che non è scontato per chi ha più di 35 anni, ma la domanda non è mai stata posta. Anche quando ho giocato contro l'Anversa in Europa con il Basaksehir, non ci sono stati contatti. Non è stato Besnik a chiamarmi per primo. È stato Mario Innaurato, il nostro ex preparatore atletico all'Anderlecht. Ha anche lavorato al Milan per sei mesi quando ero lì, e va molto d'accordo con Hasi".