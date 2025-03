Lucas Biglia, attuale allenatore dell'Under 17 dell'US Aldini, ha giocato in Serie A con la maglia della Lazio prima (2013-2017) e con quella del Milan poi (2017-2020), il che lo rende un doppio ex. Chi meglio di lui, dunque, per presentare Milan-Lazio, partita della 27^ giornata di campionato in programma stasera alle ore 20:45 a 'San Siro'? Ecco alcune sue dichiarazioni, in esclusiva, a 'La Gazzetta dello Sport' (QUI L'INTERVISTA COMPLETA).