Ex Milan, Pato: “Vi racconto di quando Onyewu ribaltò Ibrahimovic”

Ex Milan, Pato svela tutti i dettagli sulla 'rissa' Onyewu-Ibrahimovic: e racconta che ...

"Ibrahimovic è andato a prendere la palla e Onyewu è andato a marcarlo, poi Onyewu senza volerlo ha colpito il piede di Zlatan. Solo che il piede di Ibra è enorme no? E l'entrata di Onyewu non è proprio tranquilla capisci? Non ha colpito così per caso, ha preso la caviglia di Ibra. Onyewu ha continuato a giocare, noi capivamo, Onyewu aveva fatto così, ma senza cattiveria, l'ha fatto perché voleva prendere la palla. Onyewu stava appena tornando da un infortunio, immagina, era un po' insicuro. Corri, ma hai un po' di paura, fai un contrasto e lo fai male. Onyewu ha controllato la palla di spalle e sentiamo un rumore. Arriva Ibra ed entra con entrambi i piedi su Onyewu per fargli male e ho detto: 'Cavolo, cos'è successo?'. Sono caduti entrambi per terra, Oguchi si è rialzato, ma lui era davvero buono. Ibra si è rialzato e ha iniziato a insultarlo in svedese. Poi ha provato a prenderlo e buttarlo giù. Onyewu lo ha preso e lo ha ribaltato".