Filippo Galli ha parlato anche di Gabbia: "Credo che sia l'emblema di una delle peculiarità del talento, ovvero la capacità di apprendere e migliorarsi continuamente attraverso l'allenamento e la partita. Non è un giocatore che magari colpisce, però è uno che ha grande continuità, leadership e che ci ha sempre messo la faccia anche quando le cose non andavano bene. Complimenti a Matteo e a questa crescita esponenziale che ha avuto".
Dove può arrivare il Milan con Allegri in panchina? Galli risponde così: "Ho sempre detto che lui e Tare sono i garanti del progetto tecnico del Milan quest'anno. Io dico che potrebbe anche puntare allo Scudetto. È chiaro che dipenderà da come si arriverà a un certo punto del campionato e che bisognerà dare tutto nello sprint finale. Gli altri avranno le coppe: potrebbero fare la differenza". Infine il pronostico per il derby tra Inter e Milan: "Sono un po' scaramantico, quindi dico pareggio. Finisce 1-1. Poi se dovesse arrivare qualcosa di meglio, ben venga".
