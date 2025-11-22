Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Filippo Galli: “Il Milan può vincere con chiunque. Gabbia l’emblema del …”

ULTIME MILAN NEWS

Filippo Galli: “Il Milan può vincere con chiunque. Gabbia l’emblema del …”

Filippo Galli: 'Il Milan può vincere con chiunque. Gabbia l'emblema del ...'
L'ex difensore del Milan Filippo Galli è stato intervistato da 'SportMediaset' alla viglia vigilia del derby contro l'Inter. Ecco alcune delle sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Arriva bene, con la consapevolezza di essere una squadra che quest'anno, al contrario dello scorso, può vincere con chiunque. La stagione passata, invece, si aveva la sensazione che si potesse perdere con tutti". L'ex difensore del Milan Filippo Galli parla così dei rossoneri in vista del derby di domani sera contro l'Inter: "È vero che il Milan ha ritrovato la solidità difensiva, ma sarà comunque dura. Con i rientri di Tomori e Rabiot, però, i rossoneri potrebbero ritornare quella squadra che ha concesso poco da un punto di vista difensivo".

Derby Inter-Milan, le parole di Filippo Galli

—  

Nella sua intervista a 'SportMediaset' Filippo Galli ha parlato della difesa del Milan: "Le assenze di Rabiot, Tomori e un pizzico di stanchezza si sono fatte sentire. Anche il continuo impiego di Modric potrebbe averlo un po' logorato. La difesa non era più così coperta come lo era in precedenza e qualcosina in più si è concesso".

LEGGI ANCHE

Filippo Galli ha parlato anche di Gabbia: "Credo che sia l'emblema di una delle peculiarità del talento, ovvero la capacità di apprendere e migliorarsi continuamente attraverso l'allenamento e la partita. Non è un giocatore che magari colpisce, però è uno che ha grande continuità, leadership e che ci ha sempre messo la faccia anche quando le cose non andavano bene. Complimenti a Matteo e a questa crescita esponenziale che ha avuto".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Tare prepara il colpo per l'attaccante. Che occasione da una big d'Europa>>>

Dove può arrivare il Milan con Allegri in panchina? Galli risponde così: "Ho sempre detto che lui e Tare sono i garanti del progetto tecnico del Milan quest'anno. Io dico che potrebbe anche puntare allo Scudetto. È chiaro che dipenderà da come si arriverà a un certo punto del campionato e che bisognerà dare tutto nello sprint finale. Gli altri avranno le coppe: potrebbero fare la differenza". Infine il pronostico per il derby tra Inter e Milan: "Sono un po' scaramantico, quindi dico pareggio. Finisce 1-1. Poi se dovesse arrivare qualcosa di meglio, ben venga".

Leggi anche
Cosmi sicuro: “Leao può essere decisivo nel derby. Resta un enigma, ma …”
Shevchenko: “Modric mi sta impressionando, fa la differenza. Il Milan deve fare degli...

© RIPRODUZIONE RISERVATA