Shevchenko: 'Modric mi sta impressionando, fa la differenza. Il Milan deve fare degli step'
L'ex punta del Milan Andriy Shevchenko ha parlato del derby tra Inter e Milan in programma domani sera a San Siro. Ecco le parole 'La Repubblica'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Giorno di vigilia per Inter e Milan in vista del derby di domani sera a San Siro. "Non influirà sul destino del campionato, è presto per pensare che sia decisivo". Parole della leggenda rossonera Andriy Shevchenko: "Fare risultato però è più importante per il Milan, che è ancora un po’ più fragile rispetto ai nerazzurri. Deve continuare a crescere, una sconfitta forse arresterebbe questo processo". L'ex punta del Milan è stato intervistato da 'La Repubblica' proprio sul derby.

Ecco il pensiero sul Milan: "Ha dovuto riconquistare certezze, solidità. Ricostruire dopo le difficoltà trovate nella scorsa stagione. E poi bisogna considerare che sono arrivati tanti nuovi calciatori. Allegri sta gestendo bene questa fase, non era scontato".

Shevchenko ha speso belle parole anche per Allegri: "Max è un allenatore esperto, con caratteristiche precise. È una persona seria, sa gestire bene i calciatori, ha un tipo di gioco collaudato. Quando lo sposi sai cosa stai prendendo: lui sta rispettando le attese". Il pensiero dell'ucraino su Modric: "Mi sta impressionando, sta facendo una grande differenza. Però come squadra il Milan ha ancora degli step da fare per arrivare alla pari dell’Inter".

