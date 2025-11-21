Pianeta Milan
Breda verso il derby: “Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all’Inter”

L'ex giocatore e allenatore Roberto Breda ha parlato del derby in programma domenica tra Inter e Milan. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb
Si avvicina sempre di più il giorno del derby: Inter e Milan si sfideranno domenica a San Siro. Chivu contro Allegri e non solo, tanti spunti tattici nella partita che potrebbe essere molto importante per entrambe le compagini. Ne ha parlato anche l'ex calciatore oggi allenatore Roberto Breda. Ecco il pensiero su 'Tuttomercatoweb'.

"Il campionato da tanti spunti. L’Inter è in crescita, deve dimostrare di saper gestire certe partite. Il Milan invece può fare male. Sarà un bel banco di prova. Entrambe sono competitive".

LEGGI ANCHE: Inter-Milan, tra rivalità e amicizie: storie di un derby che finisce al fischio finale

Breda continua con la sua analisi: "Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all’Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali". Vedremo se le gare giocate in questa sosta avranno davvero un impatto sul derby. Tanti i giocatori che sono rientrati al Milan e all'Inter dopo le partite con le proprie nazionali di calcio. Per i nerazzurri, ad esempio, non ci dovrebbe essere Dumfries per un infortunio alla caviglia subito con l'Olanda.

