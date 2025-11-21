Breda continua con la sua analisi: "Il Milan ha le caratteristiche che hanno fatto male all’Inter. Però tante volte queste partite sono condizionate dalla sosta delle nazionali". Vedremo se le gare giocate in questa sosta avranno davvero un impatto sul derby. Tanti i giocatori che sono rientrati al Milan e all'Inter dopo le partite con le proprie nazionali di calcio. Per i nerazzurri, ad esempio, non ci dovrebbe essere Dumfries per un infortunio alla caviglia subito con l'Olanda.