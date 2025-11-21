Derby di Milano, ecco la più grande differenza con le altre stracittadine

LEGGI ANCHE: Milan, arriva la bomba prima del derby: stop allo striscione "Sodalizio Rossonero" | PM News
Il giornale ricorda che però non mancano storie che affondano nel passato, come il legame inseparabile tra Evaristo Beccalossi e Nazareno Canuti o quello, più recente, tra Cristian Brocchi e Bobo Vieri, che dal campo sono arrivati fino agli affari comuni. E poi c'è l'amicizia autentica tra Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers: i due, oltre a condividere lo stesso agente Gordon Stipic, condividono un rapporto genuino. La 'Gazzetta', a proposito, ricorda l'abbraccio del belga al turco in un derby di Coppa Italia, gesto che superò fischi, cori e rivalità incandescenti nati dal recente passaggio dal Milan all'Inter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA