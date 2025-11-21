Derby di Milano, ecco la più grande differenza con le altre stracittadine

Pianeta Milan
Inter-Milan, tra rivalità e amicizie: storie di un derby che finisce al fischio finale

'La Gazzetta dello Sport' racconta come il derby di Milano resti una sfida feroce in campo ma ricco di amicizie fuori: da Modric-Sucic ai francesi Maignan-Thuram, fino al legame Calhanoglu-Saelemaekers, storie che superano la rivalità in campo
Il derby di Milano ha una legge non scritta che resiste al tempo. Lo ha raccontato 'La Gazzetta dello Sport' in vista dell'imminente derby in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45. Il quotidiano milanese ha ricordato quando Paolo Maldini spiegò ad Alessandro Nesta che qui, a differenza di altre piazze, l'amicizia può fiorire anche tra 'cugini', purché nei 90 minuti si scenda in campo senza sconti. È questa la magia di Inter-Milan: legami profondi che sopravvivono alla rivalità.

La guerra nei 90', poi si torna 'amici'

Oggi, quell'amicizia spesso parla lingue straniere. Lo sottolinea la 'rosea' raccontando di due protagonisti del prossimo derby che si sono incontrati tra le vie di Milano solo questa estate: Luka Modric e Petar Sucic, compagni di nazionale pronti a darsi battaglia nei prossimi 90 minuti. Una storia che si intreccia con la forte presenza francese a Milanello e Appiano Gentile: un esempio è il rapporto tra Mike Maignan e Marcus Thuram. La loro amicizia, ricorda la 'Gazzetta' è nata a Clairefontaine, luogo del ritiro della nazionale francese. Ma nonostante i tanti derby tesi, la loro storia resiste e si consolida via prese in giro web. Con l'arrivo di Adrien Rabiot, il gruppo si è allargato, tra vecchi legami e sorrisi che resistono anche ai match più complicati.

Il giornale ricorda che però non mancano storie che affondano nel passato, come il legame inseparabile tra Evaristo Beccalossi e Nazareno Canuti o quello, più recente, tra Cristian Brocchi e Bobo Vieri, che dal campo sono arrivati fino agli affari comuni. E poi c'è l'amicizia autentica tra Hakan Calhanoglu e Alexis Saelemaekers: i due, oltre a condividere lo stesso agente Gordon Stipic, condividono un rapporto genuino. La 'Gazzetta', a proposito, ricorda l'abbraccio del belga al turco in un derby di Coppa Italia, gesto che superò fischi, cori e rivalità incandescenti nati dal recente passaggio dal Milan all'Inter.

