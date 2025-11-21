Mancano ormai pochissimi giorni al derby di Milano tra Inter e Milan , un vero e proprio match incredibile e da non perdere. Ovviamente, in questi ultimi tempi, si parla solo di questo. Ad esprimere il suo pensiero è stato anche Franco Ordine ai microfoni di Sportitalia. Ordine si è soffermato a parlare della rosa di entrambe le milanesi, definendo quella dell'inter più solida e 'ampia' rispetto a quella del Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Il commento di Franco Ordine: "È l'Inter che ha la grande possibilità, avendo tra l'altro già perso tre partite, di confermare il primo posto visto che è capolista in campionato e anche in Champions League. L'Inter ha sicuramente una squadra più strutturata, più solida, con più possibilità dalla panchina del Milan. I rossoneri obiettivamente hanno una rosa molto ridotta e striminzita: anche se dovessero perdere, scivolando a -5 dalla vetta, rimarebbero comunque attaccati al treno della Champions. Dopo dodici partite non si può dare a questo derby il carattere di una sentenza definitiva"