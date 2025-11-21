Suso: 'Addio al Milan? Pioli mi tolse dalla formazione e non giocai più...'

Pianeta Milan
Suso sull’addio al Milan: “Pioli mi tolse dalla formazione e giocai poco. Ho capito fosse il momento giusto..”

Suso, intervistato dalla 'Gazzetta', ripercorre i ricordi rossoneri e il momento in cui capì che la sua avventura al Milan doveva finire. Dopo l’arrivo di Pioli e il calo di risultati, l'ex numero 8 sentì che era il momento giusto per chiudere
In vista del derby ormai alle porte, l'ex giocatore del Milan Suso, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', ha ripercorso emozioni, ricordi e momenti decisivi della sua esperienza al Milan, soffermandosi anche sul modo in cui avvenne la sua cessione. Tra aneddoti di derby e riflessioni sui protagonisti di oggi, l'ex numero 8 rossonero ha offerto spunti preziosi sulla squadra e su una sfida che, per lui, ha sempre significato molto più dei tre punti.

Sulla fine non felice dell'esperienza con la maglia rossonera, l'ala destra spagnola ha dichiarato che capì da solo il momento miglio per chiudere. Ecco le sue dichiarazioni.

"C’è stato un periodo non bello come risultati. Il Milan aveva preso Pioli e a dicembre 2019 perdemmo 5-0 contro l’Atalanta. Pioli poco dopo mi tolse dalla formazione e io pensai che non volesse farmi sentire importante. Cominciai a non giocare e la squadra vinceva, il calcio a volte va così. Ho sentito che fosse il momento migliore per chiudere".

