Ex Milan, Collovati rivela: 'Questo il derby migliore in rossonero'

In esclusiva ai nostri microfoni, Fulvio Collovati racconta emozioni e ricordi legati al derby in vista della sfida di domenica sera, tra l'Inter di Chivu e il Milan di Allegri. Ecco le sue parole

Il derby della Madonnina si avvicina e, con lui, sale anche la tensione di una delle sfide più iconiche e seguite del nostro calcio. A introdurre il clima della partita è Fulvio Collovati, osservatore privilegiato avendo vestito entrambe le maglie. In esclusiva ai nostri microfoni di 'PianetaMilan.it' l’ex difensore classe 1957 ha ricordato il suo percorso dalle giovanili al grande palcoscenico rossonero, offrendo uno sguardo speciale sul significato di questa rivalità storica.