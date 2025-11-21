Ex Milan, Collovati rivela: 'Questo il derby migliore in rossonero'

Pianeta Milan
In esclusiva ai nostri microfoni, Fulvio Collovati racconta emozioni e ricordi legati al derby in vista della sfida di domenica sera, tra l'Inter di Chivu e il Milan di Allegri. Ecco le sue parole
Il derby della Madonnina si avvicina e, con lui, sale anche la tensione di una delle sfide più iconiche e seguite del nostro calcio. A introdurre il clima della partita è Fulvio Collovati, osservatore privilegiato avendo vestito entrambe le maglie. In esclusiva ai nostri microfoni di 'PianetaMilan.it' l’ex difensore classe 1957 ha ricordato il suo percorso dalle giovanili al grande palcoscenico rossonero, offrendo uno sguardo speciale sul significato di questa rivalità storica.

L'ex difensore della Nazionale e campione del Mondo nel 1982, tra i tanti argomenti, ha svelato quella che secondo lui è stata la migliore stracittadina con la maglia rossonera, rivelando un particolare retroscena. Ecco le parole dell'ex Milan e Inter.

E quello più bello? "Mi ricordo il primo con Nils Liedholm, nel 1978-1979, vincemmo con gol di Aldo Maldera. Liedholm entrò in spogliatoio, diede la formazione e Rivera non c'era. Gli disse 'no tu stai in panchina'. Lui accettò, chiese spiegazioni ma accettò la decisione visto il carisma di uno come Liedholm. Oggi ai giocatori per escluderli dalla formazione titolare devi dare spiegazioni una settimana prima ...".

