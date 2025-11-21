Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Capello: “Derby speciale per quello che rappresenta a Milano. Allegri può mettere in difficoltà l’Inter”

INTERVISTE

Capello: “Derby speciale per quello che rappresenta a Milano. Allegri può mettere in difficoltà l’Inter”

Capello: 'Derby partita speciale per Milano. Sul duo Leao-Pulisic...'
Fabio Capello, ospite a 'Sky Sport 24', commenta il derby di Milano di domenica: gara speciale per agonismo e passione, Allegri può sorprendere l'Inter e Leao-Pulisic sono carte decisive, mentre Chivu porta carisma e guida ai nerazzurri
Redazione

Manca sempre meno al primo derby di Milano della stagione, in programma questa domenica alle ore 20:45. L'ex allenatore del Milan Fabio Capello, ospite a 'Sky Sport 24' ha parlato della stracittadina che pone di fronte l'Inter di Christian Chivu e i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri. Ecco le sue dichiarazioni sull'attesissima sfida della dodicesima giornata di Serie A.

Le parole di Capello sul derby e non solo

—  

Una gara che ha vissuto tante volte: "Sono stati tutti particolari, non ne ricordo uno che mi abbia emozionato di più. Il derby è speciale, per l’agonismo che ci si mette, ma soprattutto per quello che rappresenta in città e in Italia visto il grande numero di tifosi di Inter e Milan".

LEGGI ANCHE

Cosa bisogna dire alla squadra prima di queste partite? "Non serve parlare tantissimo, provare a farli entrare nella partita: la voglia di fare risultato è già tanta, rischi solo di fare danno. È una tensione che ti porti dietro per tutta la settimana: anche chi è andato in nazionale di sicuro ha pensato al derby, all’avversario diretto, al contesto. La cosa più bella e difficile è allenarsi bene, sperando di non farsi male".

Sui primi mesi di Allegri al Milan: "È una partita particolare, ha vissuto derby importanti come a Torino, ma quello di Milano è diverso. Al Milan ha fatto stagioni strepitose e credo sia l’uomo giusto per mettere in difficoltà l’Inter, che in questo momento ritengo superiore. Allegri deve riuscire a far pensare ai suoi giocatori di essere più forti. Mi incuriosisce il rientro di Pulisic: è fermo da tempo e questo è un fattore. Lui e Leao possono creare problemi in contropiede".

Sull'impatto di Chivu: "Alla Roma lo avevamo preso con Baldini, ritenevamo potesse essere utile in campo e anche nello spogliatoio, per la cultura e il carisma che ha. Può guidare la sua squadra verso grandi risultati".

LEGGI ANCHE: Milan, arriva la bomba prima del derby: stop allo striscione "Sodalizio Rossonero" | PM News

Sulla coppia d'attacco rossonera formata da Leao e Pulisic: "Dipende dalla giornata di Leao, quando si sveglia… È un giocatore unico, che può inventarti la partita, ma può anche farti arrabbiare. Lo devi prendere così com’è, non si sa: è come una moneta, testa o croce. Le qualità non si discutono, per il resto è una formazione che ha un certo equilibro".

Leggi anche
Emerson Royal e le parole ai tifosi del Milan: “Da una parte li capisco bene però..”
Derby, parla Emerson: “A Milano è una partita assurda. Spero che il Milan…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA