Dopo l'avventura travagliata al Milan, Emerson Royal ha salutato Milano per trasferirsi al Flamengo, in Brasile. Il Brasiliano, classe '99, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport , dove ha parlato della sua avventura Milan e del suo addio. Ecco, di seguito, le sue parole per i tifosi rossoneri:

Se il Milan gli mancherà e su un messaggio che vuole lasciare ai tifosi rossoneri: "Il Milan è un top club, ma non avrò mai quella sensazione di nostalgia. Direi che da una parte li capisco benissimo: pagano il biglietto, vogliono il massimo per la squadra e pretendono che ogni giocatore renda sempre al meglio. Non ho nulla contro questo, lo rispetto totalmente. Però a volte è stato veramente un po’ troppo, perché io ero un giocatore del Milan e supportarmi avrebbe aiutato anche il Milan stesso. Mi sono sentito spesso criticato con molta esagerazione, anche in momenti in cui avevo fatto partite importanti davvero molto bene…"