INTERVISTE

Emerson Royal e le parole ai tifosi del Milan: “Da una parte li capisco bene però..”

Il terzino brasiliano Emerson Royal, ex Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: le parole ai tifosi rossoneri
Alessia Scataglini
Dopo l'avventura travagliata al Milan, Emerson Royal ha salutato Milano per trasferirsi al Flamengo, in Brasile. Il Brasiliano, classe '99, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato della sua avventura Milan e del suo addio. Ecco, di seguito, le sue parole per i tifosi rossoneri:

Milan, le parole di Emerson Royal

Se il Milan gli mancherà e su un messaggio che vuole lasciare ai tifosi rossoneri: "Il Milan è un top club, ma non avrò mai quella sensazione di nostalgia. Direi che da una parte li capisco benissimo: pagano il biglietto, vogliono il massimo per la squadra e pretendono che ogni giocatore renda sempre al meglio. Non ho nulla contro questo, lo rispetto totalmente. Però a volte è stato veramente un po’ troppo, perché io ero un giocatore del Milan e supportarmi avrebbe aiutato anche il Milan stesso. Mi sono sentito spesso criticato con molta esagerazione, anche in momenti in cui avevo fatto partite importanti davvero molto bene…"

