Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Ex, Milan Albertini sul derby contro l’Inter: “Spero sia una bella partita. Ad oggi non c’è un…”

INTERVISTE

Ex, Milan Albertini sul derby contro l’Inter: “Spero sia una bella partita. Ad oggi non c’è un…”

Inter-Milan, Albertini: 'Tutte e due sono partite bene. Sui rossoneri...'
Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, ha parlato del derby di Milano tra i rossoneri e l'Inter in programma domenica prossima a San Siro (ore 20.45): Ecco le sue parole rilasciate a margine del Gran Galà del Calcio AIC 2025
Redazione PM

Domenica prossima Inter e Milan scenderanno in campo a San Siro per darsi battaglia in un derby di Milano che potrà dire tanto sulle ambizioni scudetto di entrambe. Una vittoria o una sconfitta potrebbe non essere decisiva, ma comunque avere un impatto importante dal punto di vista psicologico.

Inter-Milan, le parole di Albertini

—  

Ad esprimere un parere sulla stracittadina milanese è stato l'ex giocatore rossonero, Demetrio Albertini che di partite del genere ne ha vissute tante durante la sua permanenza a Milano. Ecco le sue parole rilasciate a margine del Gran Galà del Calcio AIC 2025.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Chi è Kader Meité? Il talento osservato dal Milan: qualità si, ma c'è il 'dubbio' Camarda>>>

Sul derby: "Interessante. Spero sia una bella partita e forse oggi non c'è un favorito. Sia Inter che Milan sono oggettivamente partite bene, pensavo che i nerazzurri potessero avere qualche contraccolpo in più all'inizio dopo una stagione dispendiosa. E invece hanno ricaricato le pile, ripartendo bene con un nuovo allenatore: meritano di trovarsi davanti. Il Milan ha trovato proprio un nuovo equilibrio".

Leggi anche
Tete Morente su Modric: “Gioca come se avesse 25 anni. Per me è un modello assoluto...
Emerson e l’addio al Milan: “Parte tutto da me e da una mia richiesta. Non...

© RIPRODUZIONE RISERVATA