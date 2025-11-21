Tete Morente: 'Modric gioca come se avesse 25 anni. Lo ammiro tanto'

Pianeta Milan
Modric continua a brillare in Serie A, sorprendendo per rendimento e leadership. L'esterno del Lecce Tete Morente, intervistato da AS, lo elogia come modello assoluto e vede in Nico Paz un talento puro destinato a un futuro importante
Uno dei protagonisti di questa prima parte di Serie A è Luka Modric. L'ex Real Madrid ha sbalordito chiunque, anche i più scettici riguardo la sua carta d'identità, ma una stella come lui non poteva che brillare anche nel campionato italiano, che non eccelle sicuramente per ritmi elevati e strappi.

Le parole dell'esterno del Lecce Tete Morente su Modric e non solo

Intervistato ai microfoni del quotidiano spagnolo 'AS', l'ala offensiva del Lecce Tete Morente ha parlato di Luka Modric e di un altro talento scuola Real in Serie A, ovvero Nico Paz. Ecco le sue dichiarazioni.

Sul numero 14 rossonero: "Modric ha ancora molto da offrire. Lo ammiro tantissimo. Gioca come se avesse 25 anni. Inoltre, è un grande giocatore di squadra, e i suoi compagni lo apprezzano molto. Gli ho chiesto la sua maglia quando giocava nel Real Madrid, e gliel'ho chiesta di nuovo qui in Italia, quindi ora le ho entrambe. Ho potuto chiacchierare con lui per un po' dopo una delle partite, ed è stato un piacere perché è un modello assoluto. Le parole non possono rendere giustizia a ciò che questo giocatore significa per me".

Nico Paz sta diventando una star? "Qui in Italia, sì, e giustamente. Tutti parlano di lui, e il ragazzo se lo merita. È talento puro. Ha visione di gioco, dirige la squadra, attacca e segna gol. È un calciatore di altissima qualità, sta raggiungendo un livello molto alto, e prevedo un futuro grandioso per lui".

Come lo vedi a Madrid? "Ha sicuramente il talento per giocare nel Real Madrid, ma essere lì è un'impresa enorme, e devi dimostrare carattere oltre a essere molto bravo. I migliori giocatori del mondo giocano nel Real Madrid e farsi un nome non è facile. Ho molta fiducia in lui, ma se torna, dovrà lottare duramente per essere titolare lì".

