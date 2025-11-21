In questa estate sono stati diversi i volti che hanno salutato i colori rossoneri, uno di questi è Emerson Royal, terzino brasiliano classe '99. L'ex rossonero, ora al Flamengo, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole sul derby: