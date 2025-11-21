Pianeta Milan
Derby, parla Emerson: “A Milano è una partita assurda. Spero che il Milan…”

Il terzino brasiliano Emerson Royal, ex Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport sull'avventura in rossonero
In questa estate sono stati diversi i volti che hanno salutato i colori rossoneri, uno di questi è Emerson Royal, terzino brasiliano classe '99. L'ex rossonero, ora al Flamengo, ha voluto rilasciare un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo arrivo in Italia, dei mesi al Milan e del suo addio. Ovviamente non si è fatto mancare un commento sul prossimo derby, in programma domenica 23. Ecco, di seguito, le sue parole sul derby:

Milan, le parole di Emerson Royal sul derby

Un pensiero sul derby: "A Milano è una partita assurda e la gioia di vincerla è ineguagliabile per l’importanza che ha. Noi l’anno scorso abbiamo riportato la supremazia rossonera… Spero che il Milan continui questa scia: di sicuro avrà un tifoso in più".

Il cambio con Allegri: "Credo che quest’anno la squadra sia compatta, forte e possa arrivare lontano. Faranno una grande stagione, lo meritano".

