Leao decisivo nel derby Inter-Milan? Cosmi: 'Ecco la sua forza. Enigma ...'

Si passa poi all'attacco, in campo dovrebbero giocare Leao e Pulisic: "Oggettivamente l'attacco pensato da Allegri non lo abbiamo ancora visto e il Milan ha disputato il 70% delle gare senza uno o l'altro. Leao poi rimane un enigma. Per me non è una follia farlo giocare lì, può può essere una risorsa".
Chi può essere decisivo nel derby? "Leao, da ambo le parti. Il portoghese è il giocatore più imprevedibile che c’è quando prende palla e il più prevedibile quando la palla ce l’hanno gli altri, perché si posiziona in una zona dove vuole essere servito. La sua forza non è essere libero, ma avere campo davanti. Leao è irrazionale e nel calcio l'irrazionalità fa male. Quindi se il Milan riuscirà ad azionarlo, potrà colpire, così come l'Inter se riuscirà con le preventive a contenerlo, potrà limitarlo. E poi Chivu ha Lautaro, il pericolo numero uno".
