Leao decisivo nel derby Inter-Milan? Cosmi: 'Ecco la sua forza. Enigma ...'

Cosmi sicuro: “Leao può essere decisivo nel derby. Resta un enigma, ma …”

In vista del derby tra Inter e Milan l'allenatore Serse Cosmi ha parlato in una lunga intervista di temi interessanti tra cui Rafa Leao. Ecco le sue parole a 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
"M i aspetto un bel derby! In questo momento storico del calcio italiano, questo Inter-Milan può rappresentare qualcosa di incredibile, ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida spettacolare". Parole di Serse Cosmi. L'allenatore ha parlato del derby tra Inter e Milan in una lunga intervista a 'Tuttosport'. Cosmi non è sorpreso del Milan al vertice dopo la brutta scorsa stagione: "La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri, ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo". L'allenatore è certo, ecco in cosa ha inciso Allegri: "Nei rapporti. La sensazione è che Max abbia un ottimo feeling con la squadra e da lì nasca tutto. Non giriamoci attorno: con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi. Allegri ha una carriera e una personalità, non me ne vogliano i due predecessori, superiore e questo i calciatori lo avvertono". 

Banale parlare di una trasformazione del Milan con l'arrivo di Rabiot? "Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric. Se lei mi chiedesse: mister qual è il suo centrocampo ideale? Per caratteristiche e qualità, le direi uno come Modric regista davanti alla difesa, micidiale pure nella lettura delle giocate avversarie; Rabiot interno sinistro per fisico, corsa e tiro; Fofana mezzala destra per dinamicità".

Si passa poi all'attacco, in campo dovrebbero giocare Leao e Pulisic: "Oggettivamente l'attacco pensato da Allegri non lo abbiamo ancora visto e il Milan ha disputato il 70% delle gare senza uno o l'altro. Leao poi rimane un enigma. Per me non è una follia farlo giocare lì, può può essere una risorsa".

Chi può essere decisivo nel derby? "Leao, da ambo le parti. Il portoghese è il giocatore più imprevedibile che c’è quando prende palla e il più prevedibile quando la palla ce l’hanno gli altri, perché si posiziona in una zona dove vuole essere servito. La sua forza non è essere libero, ma avere campo davanti. Leao è irrazionale e nel calcio l'irrazionalità fa male. Quindi se il Milan riuscirà ad azionarlo, potrà colpire, così come l'Inter se riuscirà con le preventive a contenerlo, potrà limitarlo. E poi Chivu ha Lautaro, il pericolo numero uno".

