Leao decisivo nel derby Inter-Milan? Cosmi: 'Ecco la sua forza. Enigma ...'

"M i aspetto un bel derby! In questo momento storico del calcio italiano, questo Inter-Milan può rappresentare qualcosa di incredibile, ci sono tutti i presupposti per assistere a una sfida spettacolare". Parole di Serse Cosmi. L'allenatore ha parlato del derby tra Inter e Milan in una lunga intervista a 'Tuttosport'. Cosmi non è sorpreso del Milan al vertice dopo la brutta scorsa stagione: "La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri, ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo". L'allenatore è certo, ecco in cosa ha inciso Allegri: "Nei rapporti. La sensazione è che Max abbia un ottimo feeling con la squadra e da lì nasca tutto. Non giriamoci attorno: con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi. Allegri ha una carriera e una personalità, non me ne vogliano i due predecessori, superiore e questo i calciatori lo avvertono".