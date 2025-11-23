Inter-Milan, Giaccherini: 'Ecco chi sarà fondamentale per i rossoneri'

Pianeta Milan
L'ex giocatore di Serie A e attuale opinionista di DAZN, Emanuele Giaccherini, ha parlato del Milan in vista del derby in programma domani sera a San Siro contro l'Inter: ecco le sue sensazioni sulla coppia Pulisic-Leao
Manca ormai poco al derby tra Inter e Milan della 12a giornata di Serie A che si disputerà domani sera allo Stadio San Siro. Un match che può rivelarsi importante per i due club che con una vittoria resterebbero ai piani alti della classifica.

Inter-Milan, Giaccherini su Leao e Pulisic

La novità in casa rossonera riguarda la coppia d'attacco Pulisic-Leao. Su questo si è soffermato Emanuele Giaccherini, ex giocatore di Serie A e attuale commentatore di DAZN. Ecco le sue parole.

Su Pulisic e Leao: "Devo dirti che in quei 20 minuti ci hanno fatto vedere già qualcosa di interessante, perché l’azione in cui Leao manda al tiro Pulisic è un’azione importante, di qualità. Secondo me potrebbe essere il prossimo vestito del Milan".

Sul Milan tipo:"Mi immagino il Leao che faccia il Leao, che giochi nella zona a sinistra, con Pulisic che svaria molto sul fronte offensivo, anche se stasera ha fatto più da riferimento Leao, che ha fatto il falso nueve, con Pulisic che gli girava dietro. Però secondo me saranno fondamentali come Fofana e Rabiot, che il Milan, giocando con loro due davanti, svuoterà tanto e non avrà punti di riferimento. Quindi svuoterà la zona d’attacco che dovrà essere riempita da Rabiot e da Fofana a turno. Loro possono fare anche da finto centravanti: giocano di prima e di qualità nello stretto. In questo momento secondo me difficilmente Allegri cambia il modulo. Per me il derby lo gioca con Pulisic e Leao".

