Milan, ecco quanto vale il derby. Comunicato Curva Sud e news di mercato

Quest'oggi, domenica 23 novembre 2025, molti quotidiani sportivi hanno dedicato ampio spazio al Milan di Massimiliano Allegri, visto l'ormai imminente derby contro l'Inter di Chivu. Nella giornata, però, non si è parlato solamente della stracittadina, ma c'è stato spazio anche per un po' di calciomercato. Ecco, di seguito, le notizie più importanti pubblicate sulla pagina di PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA >>>
Milan, ecco quanto vale il derby. Le parole di Galli e Biglia e le ultime indiscrezioni di mercato
Le top news del Milan di Allegri di oggi, domenica 23 novembre 2025: il derby si avvicina ma ci sono novità sull'apporto della Curva Sud in vista della sfida. Le parole di due ex rossoneri sul derby ma anche novità di mercato
