Inter-Milan, i cori della Curva Sud fuori dallo Stadio di San Siro – VIDEO
00:36
Alle ore 20:45 andrà in scena il derby tra Inter e Milan! Curva Sud scatenata tra fumogeni e cori fuori da San Siro: il video
Alle ore 20:45 Inter e Milan scenderanno in campo per scontrarsi in un derby spumeggiante valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026. La Curva Sud si è riunita prima della partita per il classico corteo con i cori. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi.