PIANETAMILAN i nostri video Inter-Milan, i cori della Curva Sud fuori dallo Stadio di San Siro – VIDEO

VIDEO

Inter-Milan, i cori della Curva Sud fuori dallo Stadio di San Siro – VIDEO

desc img
00:36
Alessia Scataglini
23 novembre

Alle ore 20:45 andrà in scena il derby tra Inter e Milan! Curva Sud scatenata tra fumogeni e cori fuori da San Siro: il video

Alle ore 20:45 Inter e Milan scenderanno in campo per scontrarsi in un derby spumeggiante valido per la 12^ giornata della Serie A 2025-2026. La Curva Sud si è riunita prima della partita per il classico corteo con i cori. Ecco il video del nostro inviato Stefano Bressi.