PARMA-MILAN

Inter-Milan, parla Marotta: “Il derby ha un fascino particolare. Scudetto? Ancora…”

Giuseppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026
Giuseppe Marotta, dirigente nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sullo stadio: "E' un fatto storico che fa epoca, è una data che rimarrà nella storia dei club e del calcio italiano, è la prima volta di un'operazione del genere: dobbiamo aver rispetto per quest'icona strutturale e l'obbligo nostro è continuare a farlo costruendo un altro stadio.

Sul derby: Il calcio da una parte unisce e dall'altra mette in ballo una competizione in cui bisogna cercare la vittoria: il derby ha un fascino particolare al di là della classifica. Siamo in una fase interlocutoria, l'importante è continuare con questo ruolino positivo: per lo scudetto ci sono ancora tante giornate e tanti rivali.

Fermare il campionato per la Nazionale? La Nazionale è un patrimonio per il nostro calcio, noi come club dobbiamo metterci a disposizione per cercare di mettere la squadra nella condizione di fare gli spareggi al meglio. Per noi questa volontà c'è, l'Italia non può partecipare ai Mondiali. I club, l'Inter di sicuro, è giusto si mettano a disposizione".

