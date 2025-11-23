"Io cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi e non migliori più. L'anno scorso grande stagione in Francia, sono tornato più forte, voglio migliorare ancora di più, godermi i miei prossimi anni qui in Italia".
DERBY
Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Sono contento per queste partite non c'è bisogno di motivazione, le hanno già in loro, c'è già tutto. Ho avuto modo di lavorare di più durante la sosta. Contento di poter tornare ad aiutare squadra e compagni. Sarà una bella partita, siamo messe bene tutte e due in classifica. Sarà tosta, forse ricca di gol".
"Io cerco sempre di migliorare, non è che a 30 anni ti fermi e non migliori più. L'anno scorso grande stagione in Francia, sono tornato più forte, voglio migliorare ancora di più, godermi i miei prossimi anni qui in Italia".
