Manuel Akanji , difensore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Inter-Milan , partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Uno dei derby più belli del mondo, spero di vincere oggi. Sono contento di giocare dalla parte nerazzurra di Milano. Rafael Leão? Spero di mostrarlo oggi come si marca. Credo nelle mie qualità, è un grande giocatore ma sarà una bella partita anche per questi duelli".