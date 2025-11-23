Inter-Milan, Maignan para il rigore all'ex rossonero Calhanoglu

Dopo i due episodi controversi che hanno acceso le proteste rossonere nel primo tempo, il fallo assegnato all'Inter nonostante il colpo al volto su Gabbia e lo strattonamento di Francesco Acerbi ai danni di Leao in area (con allegata tirata di capelli), il derby ha vissuto un altro momento chiave durante il secondo tempo del Derby della Madonnina. Dopo il gol del vantaggio rossonero segnato da Christian Pulisic, in seguito a un grande contropiede nato dal recupero di Fofana su Hakan Calhanoglu e condotto da Alexis Saelemaekers.
Clamoroso nel derby, Maignan para il rigore all'ex Calhanoglu!
INTER-MILAN
Clamoroso nel derby, Maignan para il rigore all’ex Calhanoglu!
Clamoroso nel derby di Milano! Rigore dubbio concesso all'Inter dopo contatto tra Pavlovic e Thuram. Sozza richiamato al VAR, assegna il calcio di rigore per gli uomini di Chivu. Si incarica della battuta Calhanoglu ma Maignan para il tiro del turco
Al minuto numero 73, la partita rischia di subire un altro colpo di scena. L'Inter di Christian Chivu conquista un rigore abbastanza dubbio per un contatto tra Pavlovic e Thuram, concesso da Sozza dopo revisione VAR: l'ex Milan Hakan Calhanoglu si è incaricato della battuta, ma Maignan ha indovinato l'angolo alla sua destra e ha respinto il tentativo del turco, proprio come successo qualche settimana fa con Paulo Dybala.
