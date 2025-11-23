Rafael Leão recupera pallone a metà campo su Hakan Çalhanoğlu e avvia il contropiede rossonero cedendo il pallone a Youssouf Fofana. Il francese fa viaggiare Alexis Saelemaekers a destra, il belga fa qualche metro e va alla alla conclusione: Yann Sommer devia la sfera sulla sua sinistra ma nulla può sull'accorrente Christian Pulisic, che deposita la sfera nella porta vuota.

L'Inter reagisce e, al 58', va al tiro con Alessandro Bastoni al termine di un'azione prolungata: il suo tiro, di sinistro, termina però alto sulla traversa. Leão, al 62', spreca tutto in contropiede facendosi chiudere a riccio dalla retroguardia nerazzurra. Allora Chivu, al 65', toglie uno spento Lautaro Martínez e inserisce in campo Ange-Yoan Bonny. È il Milan, però, con Fofana, che chiama Sommer al 68' alla parata a terra.

Leão e Fofana ispirano, Saelemaekers tira, Pulisic ribatte in gol — Al 74' l'arbitro Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB) concede in maniera folle un calcio di rigore all'Inter per un pestone di Strahinja Pavlović su Thuram a cross già avvenuto, pallone già scaricato e azione già morta e sepolta. Dal dischetto si presenta l'ex Çalhanoğlu. Botta secca sulla destra di Maignan, che, però, intuisce il tiro e con un balzo, in due tempi, neutralizza la conclusione del turco!

L'Inter insiste alla ricerca del pareggio e, al 75', va al tiro con Federico Dimarco: conclusione sul primo palo bloccata da Maignan. Triplo cambio al 78'. L'Inter richiama proprio Çalhanoğlu e inserisce sul terreno di gioco Piotr Zieliński; il Milan, invece, toglie Fofana e Pulisic. Dentro, al loro posto, Samuele Ricci e Christopher Nkunku. All'81', sul calcio d'angolo battuto da Petar Sučić e la spizzata di Francesco Acerbi, sul secondo palo Manuel Akanji mette sul fondo in spaccata.

Ancora girandola di cambi. All'85', nell'Inter, fuori Nicolò Barella e Francesco Acerbi; dentro Francesco Pio Esposito e Andy Diouf. Un minuto dopo, nel Milan, fuori Leão e dentro Ruben Loftus-Cheek. All'88', poi, destro dalla distanza di Bonny bloccato a terra da Maignan. Ancora Bonny, un minuto dopo, butta la sfera alle ortiche sul bel suggerimento di Diouf. L'arbitro Sozza assegna 5' di recupero, nel corso dei quali l'Inter assalta la porta rossonera ma non succede nulla. Inter-Milan 0-1 al 90': un guizzo di Pulisic e un balzo di Maignan per regalare i tre punti al Diavolo nella stracittadina!