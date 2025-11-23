Risultati Serie A, derby Inter-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Derby Inter-Milan 0-1, il tabellino

Il Milan vince il derby di Milanonumero 245 della storia: allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri battono per 1-0 l'Inter di Cristian Chivu. Con questi tre punti, il Diavolo agguanta il Napoli al secondo posto in classifica, a quota 25 punti, rimanendo in scia della Roma capolista (27). Soprattutto, scavalca i 'cugini' in una partita che, nel primo tempo, i nerazzurri avevano giocato meglio. Due pali per l'Inter nei primi 45', con Francesco Acerbi e Lautaro Martínez; nella ripresa, Milan un po' meglio e letale nel colpire in contropiede al 54' con Christian Pulisic. Nel finale, però, è Mike Maignan a salvare il risultato quando, al 74', neutralizza in due tempi il calcio di rigore tirato dall'ex Hakan Çalhanoğlu. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo del derby Inter-Milan 0-1 di 'San Siro'.