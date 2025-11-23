Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Risultati Serie A, derby Inter-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

DERBY

Risultati Serie A, derby Inter-Milan 0-1: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio di 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Derby Inter-Milan 0-1, il tabellino

—  

Il Milan vince il derby di Milanonumero 245 della storia: allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, i rossoneri di Massimiliano Allegri battono per 1-0 l'Inter di Cristian Chivu. Con questi tre punti, il Diavolo agguanta il Napoli al secondo posto in classifica, a quota 25 punti, rimanendo in scia della Roma capolista (27). Soprattutto, scavalca i 'cugini' in una partita che, nel primo tempo, i nerazzurri avevano giocato meglio. Due pali per l'Inter nei primi 45', con Francesco Acerbi e Lautaro Martínez; nella ripresa, Milan un po' meglio e letale nel colpire in contropiede al 54' con Christian Pulisic. Nel finale, però, è Mike Maignan a salvare il risultato quando, al 74', neutralizza in due tempi il calcio di rigore tirato dall'ex Hakan Çalhanoğlu. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo del derby Inter-Milan 0-1 di 'San Siro'.

INTER-MILAN 0-1

Marcatori: 54' Pulisic

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi (85' Diouf), Bastoni; Carlos Augusto, Barella (85' Pio Esposito), Çalhanoğlu (78' Zieliński), Sučić, Dimarco; Lautaro Martínez (65' Bonny), Thuram. A disposizione: Josep Martínez, Calligaris, Alexiou, Bisseck, de Vrij, Cocchi, Luis Henrique, Frattesi. Allenatore: Chivu.

LEGGI ANCHE

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (78' Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic (78' Nkunku), R. Leão (86' Loftus-Cheek). A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno (MB)

Ammoniti: 45' + 2 R. Leão (M), 61' Çalhanoğlu (I), 72' Pavlović (M)

Espulsi: nessuno.

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Note: al 74' Maignan (M) para un calcio di rigore a Çalhanoğlu (I)

Leggi anche
Derby Inter-Milan 0-1 (90′): Pulisic gol-vittoria, Milano è rossonera! | Serie A News
Clamoroso nel derby, Maignan para il rigore all’ex Calhanoglu!

© RIPRODUZIONE RISERVATA