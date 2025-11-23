I nerazzurri restano in costante pressione e, al 14', vanno al tiro da fuori area con Dimarco: tiro potente, deviato in corner. Sul susseguente calcio d'angolo, arriva al tiro Petar Sučić che, di controbalzo, di sinistro, mette il pallone di poco alto sulla traversa della porta difesa da Maignan.
In campo, però, c'è anche il Milan. Sugli sviluppi di un contropiede di Alexis Saelemaekers, sulla destra, il pallone arriva sul versante opposto a Davide Bartesaghi: botta mancina del numero 33 rossonero che, per poco, Christian Pulisic con la punta del piede non devia verso la porta di Yann Sommer.
Bartesaghi, sulla fascia sinistra, è molto pericoloso e con un paio di incursioni mette due cross pericolosi in mezzo all'area messi fuori con difficoltà dalla retroguardia nerazzurra. Con il passare dei minuti il derby si fa via via più equilibrato, il Milan sembra prendere le misure ai rivali e, al 25', va al tiro (a dir la verità in maniera velleitaria) con Youssouf Fofana dalla distanza.
Inter più pericolosa, ma Diavolo sempre insidioso—
L'Inter, però, va ad un passo dal vantaggio al 27' quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto dall'ex Hakan Çalhanoğlu, un altro ex rossonero, seppur più datato, Francesco Acerbi, di testa coglie il palo alla destra di Maignan. Sul capovolgimento di fronte, sul cross dalla destra di Saelemaekers, né Pulisic né Rafael Leão riescono - in area piccola - ad arrivare alla deviazione vincente sotto rete.
La partita è bella, vibrante, con le due squadre che, per quanto accorte, si affrontano senza alcun timore reverenziale. Al 30', sull'assist di Thuram, il piatto sinistro di Çalhanoğlu finisce largo. I nerazzurri tornano a premere e, al 37', colgono il secondo legno di serata. Cross di Nicolò Barella, sponda aerea di Thuram, conclusione al volo di Lautaro Martínez e tuffo di Maignan sulla sua sinistra. Il portiere rossonero manda il pallone a sbattere di nuovo contro il palo.
Pulisic, al 39', prova la percussione in area nerazzurra, ma viene chiuso da Alessandro Bastoni. Due minuti più tardi, poi, Saelemaekers va al tiro dalla distanza: conclusione di molto fuori. Ancora Milan nel finale della prima frazione di gioco: al 44', infatti, bellissimo destro a giro di Pulisic con il pallone che termina di poco fuori dal palo alla sinistra di Sommer. L'arbitro Simone Sozza della Sezione A.I.A. di Seregno (MB) assegna 3' di recupero, nel corso dei quali non succede più nulla. Inter-Milan 0-0 al 45': un derby ancora tutto da scrivere.
