È finito il primo tempo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio di 'San Siro' tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri

È terminato da pochi minuti il primo tempo del derby Inter-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i nerazzurri di Cristian Chivu e i rossoneri di Massimiliano Allegri.