Derby, altro episodio: Acerbi tira i capelli a Leao, per Sozza non c'è nulla

Il derby della Madonnina continua a riempirsi di episodi arbitrali piuttosto dubbi. Dopo il duro contatto tra Lautaro Martínez e Matteo Gabbia nei primi minuti , con il milanista colpito al volto e il fallo incredibilmente assegnato all'Inter, un nuovo caso ha acceso le proteste rossonere. Al 40', sullo 0-0, Acerbi strattona a terra Rafa Leao in area nerazzurra. Il difensore di Chivu, su un cross di Bartesaghi, ha tirato i capelli all'attaccante portoghese , sbilanciandolo vistosamente.

Leao ha immediatamente segnalato il gesto a Sozza. Nel frattempo Acerbi ha reagito in modo aggressivo, quasi infastidito dall'essere stato scoperto. Né l'arbitro né il VAR sono intervenuti, lasciando correre un episodio che, a rivederlo, appare netto e difficilmente interpretabile. Un altro momento che alimenta le polemiche e si aggiunge alla già tesa gestione dei duelli fisici nel derby, con il Milan che recrimina per due decisioni discutibili di Sozza.