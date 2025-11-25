Anche la bacheca di Rabiot è particolarmente ricca, ma pronta ad accogliere nuove gioie. Sei scudetti conquistati (5 con il PSG, uno con la Juventus) e tanta voglia di vincerne un altro in Italia. Sono loro, dunque, Modric e Rabiot, a guidare il gruppo dei vincenti del Milan nella strada verso lo Scudetto già in questa stagione.
Pulisic ha vinto una Champions League, ma mai un campionato—
Senza dimenticare, però, come ci siano anche altri giocatori che, in carriera, hanno già vinto qualcosa di importante, come Mike Maignan (titolo di Ligue 1 in Francia con il Lille, Scudetto con il Milan), Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão (Scudetto con il Milan) più altre vittorie per Strahinja Pavlović, Santiago Giménez e Ruben Loftus-Cheek.
La curiosità? Christian Pulisic, match-winner del derby, ha trionfato in Champions League con il Chelsea, senza però provare l’effetto che fa in un campionato. 'Capitan America' ha trovato la missione perfetta da portare a termine.
