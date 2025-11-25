Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan da Scudetto? Sì con Modric e Rabiot, 13 titoli nazionali in due. La curiosità su Pulisic

ULTIME MILAN NEWS

Milan da Scudetto? Sì con Modric e Rabiot, 13 titoli nazionali in due. La curiosità su Pulisic

Modric e Rabiot, vincenti da Milan: sono loro due gli specialisti verso lo Scudetto
Tante delle chance del Milan di vincere lo Scudetto già in questa stagione passerà per i piedi e per il cervello di Luka Modric e Adrien Rabiot., due dei giocatori più forti nell'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per riportare il Milan in vetta alla classifica serviva chi di scalate in cima, nel corso della sua carriera, si è dimostrato a lungo andare pratico. Quindi, in panchina ecco Massimiliano Allegri, già sei Scudetti in carriera tra Juventus e proprio Milan; in campo, dunque, spazio all'esperienza da vincenti di due come Luka Modrić e Adrien Rabiot.

Milan, Modric e Rabiot guidano la classifica dei vincenti

—  

Il croato ha vinto sei Champions League con il Real Madrid, giocato 192 partite in Nazionale, con cui parteciperà al suo quinto Mondiale a fine stagione e, in quanto a campionati nazionali, ne ha vinti 7 tra Dinamo Zagabria (3) e 'Blancos' (4). Ora Modric vuole riuscire nell'intento di conquistare lo Scudetto anche con la maglia del Milan, nelle fasi finali di una luminosa carriera.

LEGGI ANCHE

Anche la bacheca di Rabiot è particolarmente ricca, ma pronta ad accogliere nuove gioie. Sei scudetti conquistati (5 con il PSG, uno con la Juventus) e tanta voglia di vincerne un altro in Italia. Sono loro, dunque, Modric e Rabiot, a guidare il gruppo dei vincenti del Milan nella strada verso lo Scudetto già in questa stagione.

Pulisic ha vinto una Champions League, ma mai un campionato

—  

Senza dimenticare, però, come ci siano anche altri giocatori che, in carriera, hanno già vinto qualcosa di importante, come Mike Maignan (titolo di Ligue 1 in Francia con il Lille, Scudetto con il Milan), Matteo Gabbia, Fikayo Tomori, Alexis Saelemaekers e Rafael Leão (Scudetto con il Milan) più altre vittorie per Strahinja Pavlović, Santiago Giménez e Ruben Loftus-Cheek.

LEGGI ANCHE: Dall’Inter al Milan, quel Diavolo di Tare medita il colpaccio. Ma i tifosi che diranno? >>>

La curiosità? Christian Pulisic, match-winner del derby, ha trionfato in Champions League con il Chelsea, senza però provare l’effetto che fa in un campionato. 'Capitan America' ha trovato la missione perfetta da portare a termine.

Leggi anche
È un Milan d’acciaio che può soltanto crescere: le due richieste di Allegri per gennaio
Prima pagina Tuttosport: “‘Mike, rinnova con il Milan’: tifosi e compagni in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA