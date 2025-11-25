Tante delle chance del Milan di vincere lo Scudetto già in questa stagione passerà per i piedi e per il cervello di Luka Modric e Adrien Rabiot., due dei giocatori più forti nell'organico dei rossoneri di Massimiliano Allegri

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola per riportare il Milan in vetta alla classifica serviva chi di scalate in cima, nel corso della sua carriera, si è dimostrato a lungo andare pratico. Quindi, in panchina ecco Massimiliano Allegri , già sei Scudetti in carriera tra Juventus e proprio Milan; in campo, dunque, spazio all'esperienza da vincenti di due come Luka Modrić e Adrien Rabiot .

Milan, Modric e Rabiot guidano la classifica dei vincenti

Il croato ha vinto sei Champions League con il Real Madrid, giocato 192 partite in Nazionale, con cui parteciperà al suo quinto Mondiale a fine stagione e, in quanto a campionati nazionali, ne ha vinti 7 tra Dinamo Zagabria (3) e 'Blancos' (4). Ora Modric vuole riuscire nell'intento di conquistare lo Scudetto anche con la maglia del Milan, nelle fasi finali di una luminosa carriera.