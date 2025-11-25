Sempre alle ore 21:00 ecco Napoli-Qarabağ , con gli azzurri di Antonio Conte che puntano ad onorare Diego Armando Maradona , nello stadio a lui dedicato e a cinque anni dalla sua scomparsa, con una prestazione convincente e con tre punti vitali per il prosieguo del cammino in Champions.

In casa Milan, invece, ci si gode il successo nel derby contro l'Inter, ma, intanto, si pensa già al futuro. Tifosi e compagni sono in pressing su Mike Maignan, eroe della stracittadina, per convincerlo a ripensarci e a rimanere in rossonero. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026, ad oggi infatti è ben lontano dall'essere rinnovato. A meno che qualcosa non cambi ...