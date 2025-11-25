Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “‘Mike, rinnova con il Milan’: tifosi e compagni in pressing su Maignan”

Prima pagina Tuttosport: ''Mike, rinnova con il Milan': tifosi e compagni in pressing su Maignan'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, presenta Bodø/Glimt-Juventus, partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026 in programma stasera alle ore 21:00. Nel gelo norvegese, per di più su un terreno sintetico, i bianconeri cercano tre punti vitali per i playoff. L'accesso, infatti, vale ben 30 milioni di euro.

Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 25 novembre 2025

Sempre alle ore 21:00 ecco Napoli-Qarabağ, con gli azzurri di Antonio Conte che puntano ad onorare Diego Armando Maradona, nello stadio a lui dedicato e a cinque anni dalla sua scomparsa, con una prestazione convincente e con tre punti vitali per il prosieguo del cammino in Champions.

In alto, sotto la testata, si parla del tracollo del Torino di Marco Baroni in uno dei due 'Monday Night' della 12^ giornata della Serie A 2025-2026. Inutile il calcio di rigore segnato dal croato Nikola Vlašić per arginare la valanga Como, che passa sotto la Mole con un rotondo 1-5. Un Toro "da vergognarsi".

In casa Milan, invece, ci si gode il successo nel derby contro l'Inter, ma, intanto, si pensa già al futuro. Tifosi e compagni sono in pressing su Mike Maignan, eroe della stracittadina, per convincerlo a ripensarci e a rimanere in rossonero. Il suo contratto, in scadenza il 30 giugno 2026, ad oggi infatti è ben lontano dall'essere rinnovato. A meno che qualcosa non cambi ...

