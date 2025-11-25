Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Scudetto alla Diavola: il Milan e la grande fame di vittorie'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal successo nel derby. Scudetto possibile? Sì, per la fame di vittoria dei rossoneri e per l'esperienza che possono dare al gruppo Luka Modrić e Adrien Rabiot. Secondo Fabio Capello e Arrigo Sacchi, Milan e Roma possono farcela a vincere il campionato. Staremo a vedere. Intanto il club di Via Aldo Rossi pensa a una nuova offerta per tenere Mike Maignan.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 25 novembre 2025

In alto, sotto la testata, la presentazione della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Stasera, alle ore 21:00, in programma Bodø/Glimt-Juventus e Napoli-Qarabağ: entrambe le squadre italiane cercano una vittoria per cercare di portarsi in zona playoff.

Si parla, poi, dell'Inter, sconfitta nel derby: ha sempre i soliti problemi, tra cali di tensione e un rendimento non di certo all'altezza contro le big della Serie A. È sul punto di diventarlo, invece, il Como, che in uno dei due 'Monday Night' della 12^ giornata, vince addirittura 5-1 sul campo del Torino. I lariani, ora, sono sesti in classifica: superata la Juventus.

