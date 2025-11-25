In alto, sotto la testata, la presentazione della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Stasera, alle ore 21:00, in programma Bodø/Glimt-Juventus e Napoli-Qarabağ: entrambe le squadre italiane cercano una vittoria per cercare di portarsi in zona playoff.
Si parla, poi, dell'Inter, sconfitta nel derby: ha sempre i soliti problemi, tra cali di tensione e un rendimento non di certo all'altezza contro le big della Serie A. È sul punto di diventarlo, invece, il Como, che in uno dei due 'Monday Night' della 12^ giornata, vince addirittura 5-1 sul campo del Torino. I lariani, ora, sono sesti in classifica: superata la Juventus.
© RIPRODUZIONE RISERVATA