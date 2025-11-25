Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Massimiliano Allegri, reduce dal successo nel derby. Scudetto possibile? Sì, per la fame di vittoria dei rossoneri e per l'esperienza che possono dare al gruppo Luka Modrić e Adrien Rabiot. Secondo Fabio Capello e Arrigo Sacchi, Milan e Roma possono farcela a vincere il campionato. Staremo a vedere. Intanto il club di Via Aldo Rossi pensa a una nuova offerta per tenere Mike Maignan.