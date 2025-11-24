Chiesti 20 anni di reclusione per l’ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci

La Curva Sud del Milan ha esultato e tifato nel derby di ieri sera vinto contro l'Inter nonostante quanto successo nei giorni precedenti (qui tutti i dettagli e il comunicato). Arrivano altri dettagli sulle indagini sulle curve di Milan e Inter. I pm della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia,) di Milano Leonardo Lesti e Rosario Ferracane hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista.