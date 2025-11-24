Chiesti 20 anni di reclusione per l’ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci

I pm della Dda hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista
La Curva Sud del Milan ha esultato e tifato nel derby di ieri sera vinto contro l'Inter nonostante quanto successo nei giorni precedenti (qui tutti i dettagli e il comunicato). Arrivano altri dettagli sulle indagini sulle curve di Milan e Inter. I pm della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia,) di Milano Leonardo Lesti e Rosario Ferracane hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista.
Come riporta Gazzetta.it, Lucci sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Dal giugno del 2020 al marzo del 2021 questa associazione avrebbe mosso tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina.