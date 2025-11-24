Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Chiesti 20 anni di reclusione per l’ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci

ULTIME MILAN NEWS

Chiesti 20 anni di reclusione per l’ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci

Chiesti 20 anni di reclusione per l'ex capo ultrà della Curva Sud Luca Lucci
I pm della Dda hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

La Curva Sud del Milan ha esultato e tifato nel derby di ieri sera vinto contro l'Inter nonostante quanto successo nei giorni precedenti (qui tutti i dettagli e il comunicato). Arrivano altri dettagli sulle indagini sulle curve di Milan e Inter. I pm della Dda (Direzione Distrettuale Antimafia,) di Milano Leonardo Lesti e Rosario Ferracane hanno chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo ultrà della Curva Sud milanista.

Come riporta Gazzetta.it, Lucci sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Dal giugno del 2020 al marzo del 2021 questa associazione avrebbe mosso tre tonnellate di hashish, 255 chili di marijuana e 53 chili di cocaina.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Senza Pioli il Milan è padrone del derby: le differenze tattiche con Allegri sono chiare>>>

Lucci, ricorda la rosea, è stato arrestato a fine settembre 2024 nella maxi inchiesta della Dda milanese sulle curve di San Siro. Una brutta pagina per lo sport che si spera possa finire il prima possibile.

Leggi anche
Ordine: “Maignan mostruoso. Protagonista assoluto. E’ quasi commovente …”
Top News derby Inter-Milan: Pulisic e Maignan eroi di Allegri. Commenti e dichiarazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA