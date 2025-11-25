In contemporanea, al 'Maradona', andrà in scena invece Napoli-Qarabağ, con gli azzurri che puntano alla vittoria per lo stesso motivo della Juve. Oggi è il 5° anniversario dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e i ragazzi di Antonio Conte ci tengono a vincere: avanti con il 3-4-2-1, con David Neres e Noa Lang dietro Rasmus Højlund in attacco.