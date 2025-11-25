In contemporanea, al 'Maradona', andrà in scena invece Napoli-Qarabağ, con gli azzurri che puntano alla vittoria per lo stesso motivo della Juve. Oggi è il 5° anniversario dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e i ragazzi di Antonio Conte ci tengono a vincere: avanti con il 3-4-2-1, con David Neres e Noa Lang dietro Rasmus Højlund in attacco.
L'Inter domani sera, sempre alle ore 21:00, giocherà in casa dell'Atlético Madrid e confermerà, tra i pali, Yann Sommer, finito nel mirino della critica dopo la brutta prestazione nel derby. Mentre uno studio esclusivo rivela come in Serie A, negli ultimi sei anni, ci siano stati ben 6.426 infortuni, più di ogni altro campionato, lanciamo uno sguardo ai due 'Monday Night' del torneo.
A Torino, contro i granata di Marco Baroni, passeggiata del Como di Cesc Fàbregas, che passa 1-5 e conquista, così, il sesto posto in classifica. 2-2, invece, al 'Mapei Stadium', tra Sassuolo e Pisa.
