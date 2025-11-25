Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: 'Ghiaccio e neve, Juve sotto zero. Spalletti: Non siamo un mezzo disastro'
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 25 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la presentazione di Bodø/Glimt-Juventus, partita della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026, in programma stasera alle ore 21:00. Duplice insidia per i bianconeri di Luciano Spalletti: il freddo e il terreno sintetico. Servirà una vittoria alla Juventus per coltivare ambizioni da playoff.

In contemporanea, al 'Maradona', andrà in scena invece Napoli-Qarabağ, con gli azzurri che puntano alla vittoria per lo stesso motivo della Juve. Oggi è il 5° anniversario dalla scomparsa di Diego Armando Maradona e i ragazzi di Antonio Conte ci tengono a vincere: avanti con il 3-4-2-1, con David Neres e Noa Lang dietro Rasmus Højlund in attacco.

L'Inter domani sera, sempre alle ore 21:00, giocherà in casa dell'Atlético Madrid e confermerà, tra i pali, Yann Sommer, finito nel mirino della critica dopo la brutta prestazione nel derby. Mentre uno studio esclusivo rivela come in Serie A, negli ultimi sei anni, ci siano stati ben 6.426 infortuni, più di ogni altro campionato, lanciamo uno sguardo ai due 'Monday Night' del torneo.

A Torino, contro i granata di Marco Baroni, passeggiata del Como di Cesc Fàbregas, che passa 1-5 e conquista, così, il sesto posto in classifica. 2-2, invece, al 'Mapei Stadium', tra Sassuolo e Pisa.

