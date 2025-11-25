Milan, Allegri sa cosa serve per il salto di qualità — Il primo a saperlo è proprio Allegri, il quale, da un lato, continua a 'frenare' pubblicamente per scaricare tutta la pressione della lotta al titolo sulle spalle di Inter e Napoli. E, dall'altro, sa già benissimo cosa servirà al suo Milan - a gennaio - per provare a fare il definitivo salto di qualità.

Innanzitutto, il Milan deve risolvere il problema che, in campionato, ha con le 'piccole'. Perché è quanto meno bizzarro che dopo aver battuto Bologna, Napoli, Roma e Inter negli scontri diretti (ai quali aggiungiamo i pareggi esterni contro Juventus e Atalanta), il Diavolo abbia fatto appena 2 punti su 9 contro Cremonese, Pisa e Parma. Con due partite su tre a 'San Siro'.

Due pedine a gennaio, una velocità di crociera costante — Non soltanto una questione mentale, ma anche un tema tattico. Qualcosa ancora manca al Milan ed ecco perché, per il 'CorSera', Allegri si aspetta una mano dal calciomercato di gennaio: il tecnico toscano vuole un esterno destro che possa dare il cambio ad Alexis Saelemaekers e un centravanti che prenda il posto di Santiago Giménez, che potrebbe anche partire.

Per quest'ultimo ruolo, si fa il nome di Niclas Füllkrug, tedesco del West Ham. Con una classifica ancora corta, dove tante squadre sono raccolte in pochi punti, il Milan ha dalla sua, per il quotidiano generalista, un doppio vantaggio. Uno è il fatto di non dover giocare le coppe europee; l'altro che ha ancora evidenti margini di crescita. Vedremo contro Lazio, Torino, Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina se il Milan potrà fare il salto tanto atteso.