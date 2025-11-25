Pianeta Milan
I PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano hanno chiesto 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan. Si tratta di un'accusa che va oltre ai 10 anni di condanna già inflitti per l'inchiesta 'Doppia Curva'
'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Leonardo Lesti e Rosario Ferracane, Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, abbiano chiesto 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan. Secondo i PM, Lucci sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Il giro? Tre tonnellate di hashish, 255 chilogrammi di marijuana e 53 di cocaina. Tutto questo tra il giugno 2020 e il marzo 2021.

La richiesta per Lucci, già condannato a 10 anni di carcere nell'ambito della maxi-inchiesta 'Doppia Curva', sull'infiltrazione della malavita organizzata nelle curve tra gli ultras di Inter e Milan, è stata formulata davanti a Giulia Masci, Giudice per l'Udienza Preliminare, nell'ambito del processo - con rito abbreviato - a carico anche di altri 22 imputati. Tra gli altri, chiesti 16 anni e 6 mesi per Daniele Cataldo, vice di Lucci in Curva Sud (anche lui condannato a 10 anni nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva), 8 anni per Roberta Grassi, presunta contabile della curva rossonera. Il 4 e 9 dicembre gli interventi delle difese.

