La richiesta per Lucci, già condannato a 10 anni di carcere nell'ambito della maxi-inchiesta 'Doppia Curva', sull'infiltrazione della malavita organizzata nelle curve tra gli ultras di Inter e Milan, è stata formulata davanti a Giulia Masci, Giudice per l'Udienza Preliminare, nell'ambito del processo - con rito abbreviato - a carico anche di altri 22 imputati. Tra gli altri, chiesti 16 anni e 6 mesi per Daniele Cataldo, vice di Lucci in Curva Sud (anche lui condannato a 10 anni nell'ambito dell'inchiesta Doppia Curva), 8 anni per Roberta Grassi, presunta contabile della curva rossonera. Il 4 e 9 dicembre gli interventi delle difese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA