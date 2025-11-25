'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come Leonardo Lesti e Rosario Ferracane, Pubblici Ministeri della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, abbiano chiesto 20 anni di reclusione per Luca Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan. Secondo i PM, Lucci sarebbe stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico internazionale di droga. Il giro? Tre tonnellate di hashish, 255 chilogrammi di marijuana e 53 di cocaina. Tutto questo tra il giugno 2020 e il marzo 2021.