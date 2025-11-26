Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vera Juve: primo successo in Champions per i bianconeri”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vera Juve: primo successo in Champions per i bianconeri”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Vera Juve: primo successo in Champions per i bianconeri'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 26 novembre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria 'last minute' (3-2) della Juventus in Norvegia, sul campo del Bodø/Glimt, in occasione della 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2025-2026. Sotto nel primo tempo, la Juve ribalta il match con i gol di Loïs Openda e Weston McKennie nella ripresa, dopo l'ingresso in campo di Kenan Yıldız. Finale concitato, con il rigore del pari dei padroni di casa e il guizzo di Jonathan David al 91'.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 26 novembre 2025

Vince anche il Napoli, allo stadio 'Maradona', contro il Qarabağ: Rasmus Højlund sbaglia un calcio di rigore, poi sale in cattedra Scott McTominay. Prima segna di testa, poi ispira l'autorete del definitivo 2-0 per gli azzurri di Antonio Conte. Stasera altre due italiane in campo in Champions: alle ore 21:00, ecco Atlético Madrid-Inter e Eintracht Francoforte-Atalanta.

Sulla copertina della 'rosea', dunque, trovano spazio l'addio a Lorenzo Buffon, ex portiere del Milan negli anni Cinquanta morto ieri all'età di 95 anni e l'intervista in esclusiva a Marcos Cafu, secondo cui la Roma può vincere lo Scudetto in questa stagione.

Leggi anche
Ordine: “La formula del Milan è semplice, ma senza qualche ritocco sul mercato di gennaio...
I PM chiedono 20 anni di reclusione per Lucci, ex capo della Curva Sud del Milan: il motivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA