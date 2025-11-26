PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato: Milan, colpo a sorpresa in Premier League! Può arrivare da Liverpool

Il Milan guarda al futuro e, per le prossime sessioni di calciomercato, i rossoneri meditano di acquistare un vice di Christian Pulisic: lo statunitense è l'unico in rosa che non ha un vero e proprio sostituto di ruolo. Arriverà dalla Premier...
Daniele Triolo Redattore 

Milan, Moncada ti regala il vice Pulisic: i rossoneri guardano di nuovo alla Premier League

Mancano praticamente un mese alla sessione estiva di calciomercato e il Milan, con i suoi dirigenti, è già al lavoro per i rinforzi da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri. L'obiettivo del Diavolo è quello di essere sempre più competitivo già a partire dalla seconda parte di questa stagione. Per il tecnico livornese, il Milan dovrà arrivare a gennaio/febbraio nelle migliori condizioni di classifica per potersi giocare le proprie chance di qualificazione in Champions League, in primis. E, perché no, di Scudetto poi. PROSSIMA SCHEDA

