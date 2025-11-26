Mancano praticamente un mese alla sessione estiva di calciomercato e il Milan, con i suoi dirigenti, è già al lavoro per i rinforzi da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri. L'obiettivo del Diavolo è quello di essere sempre più competitivo già a partire dalla seconda parte di questa stagione. Per il tecnico livornese, il Milan dovrà arrivare a gennaio/febbraio nelle migliori condizioni di classifica per potersi giocare le proprie chance di qualificazione in Champions League, in primis. E, perché no, di Scudetto poi. PROSSIMA SCHEDA