Mancano praticamente un mese alla sessione estiva di calciomercato e il Milan, con i suoi dirigenti, è già al lavoro per i rinforzi da regalare all'allenatore Massimiliano Allegri. L'obiettivo del Diavolo è quello di essere sempre più competitivo già a partire dalla seconda parte di questa stagione. Per il tecnico livornese, il Milan dovrà arrivare a gennaio/febbraio nelle migliori condizioni di classifica per potersi giocare le proprie chance di qualificazione in Champions League, in primis. E, perché no, di Scudetto poi. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato: Milan, colpo a sorpresa in Premier League! Può arrivare da Liverpool
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato: Milan, colpo a sorpresa in Premier League! Può arrivare da Liverpool
Il Milan guarda al futuro e, per le prossime sessioni di calciomercato, i rossoneri meditano di acquistare un vice di Christian Pulisic: lo statunitense è l'unico in rosa che non ha un vero e proprio sostituto di ruolo. Arriverà dalla Premier...
© RIPRODUZIONE RISERVATA