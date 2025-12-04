Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione coppa italia news e risultati Jashari finalmente in campo con il Milan: con la Lazio compito non facile. Ecco perché

COPPA ITALIA

Jashari finalmente in campo con il Milan: con la Lazio compito non facile. Ecco perché

Jashari finalmente in campo con il Milan: con la Lazio compito non facile. Ecco perché
Lazio-Milan, Jashari dovrebbe tornare in campo e dovrebbe farlo per la prima volta da titolare in partite ufficiali con la maglia rossonera. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Lazio-Milan, Jashari potrebbe tornare finalmente in campo. Il centrocampista svizzero manca da partite ufficiali con la maglia rossonera dai pochi minuti con la Cremonese, nella prima giornata del campionato di Serie A. Dopo il lungo infortunio subito a fine agosto, ovvero la frattura composta del perone, Jashari ha giocato solo in amichevole contro la Virtus Entella per cercare di mettere minuti nelle gambe e recuperare il ritmo partita. L'attesa potrebbe essere finalmente finita dato che questa sera Jashari potrebbe anche giocare dal primo minuto in Coppa Italia.

Lazio-Milan, bentornato Jashari

—  

"Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo in base a come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha grande voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Poi si è fatto male, ora ha recuperato ma gli manca minutaggio. Ma lui era già fermo prima di farsi male: sono tre mesi e mezzo che non fa una partita. È una questione di ritmo partita, di coordinazione sulla palla nei movimenti". Questo il pensiero di Allegri su Jashari. Secondo le ultime di formazione, infatti, l'ex Bruges dovrebbe giocare al centro del 3-5-2 del Milan al posto di Modric, che dovrebbe prendere fiato e riposare.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, probabili formazioni: coppia inedita per Allegri. Che sorpresa in difesa>>>

Il centrocampo in Lazio-Milan dovrebbe cambiare, con il solo Rabiot dei titolari probabilmente in campo. Per Jashari un test molto importante, il primo vero da quando è arrivato al Milan. Sarà un clima infernale dopo quanto accaduto in campionato e la squadra di Sarri vorrà vincere a tutti i costi. Jashari ha qualità, talento e tutto per fare bene con la maglia rossonera. In Coppa Italia la sua prima occasione per splendere davvero. Non sarà facile sostituire Modric nel suo ruolo focale nel centrocampo del Diavolo. Vedremo cosa riuscirà a fare l'ex Bruges. Cosa bisogna aspettarsi? Sicuramente non sarà facile visti i mesi senza vedere il campo, ma la speranza è vedere qualche strappo importante palla al piede e qualche imbucata in avanti, tutte caratteristiche ampiamente viste con il Bruges.

Leggi anche
Coppa Italia, il programma degli ottavi di finale: Milan in casa della Lazio
Coppa Italia, ufficiali le date degli ottavi di finale: ecco quando gioca il Milan

© RIPRODUZIONE RISERVATA