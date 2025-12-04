LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, probabili formazioni: coppia inedita per Allegri. Che sorpresa in difesa>>>
Il centrocampo in Lazio-Milan dovrebbe cambiare, con il solo Rabiot dei titolari probabilmente in campo. Per Jashari un test molto importante, il primo vero da quando è arrivato al Milan. Sarà un clima infernale dopo quanto accaduto in campionato e la squadra di Sarri vorrà vincere a tutti i costi. Jashari ha qualità, talento e tutto per fare bene con la maglia rossonera. In Coppa Italia la sua prima occasione per splendere davvero. Non sarà facile sostituire Modric nel suo ruolo focale nel centrocampo del Diavolo. Vedremo cosa riuscirà a fare l'ex Bruges. Cosa bisogna aspettarsi? Sicuramente non sarà facile visti i mesi senza vedere il campo, ma la speranza è vedere qualche strappo importante palla al piede e qualche imbucata in avanti, tutte caratteristiche ampiamente viste con il Bruges.
