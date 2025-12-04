Lazio-Milan, bentornato Jashari

"Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo in base a come gioca il terzo di centrocampo. Ha grande carattere, ha grande voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Poi si è fatto male, ora ha recuperato ma gli manca minutaggio. Ma lui era già fermo prima di farsi male: sono tre mesi e mezzo che non fa una partita. È una questione di ritmo partita, di coordinazione sulla palla nei movimenti". Questo il pensiero di Allegri su Jashari. Secondo le ultime di formazione, infatti, l'ex Bruges dovrebbe giocare al centro del 3-5-2 del Milan al posto di Modric, che dovrebbe prendere fiato e riposare.