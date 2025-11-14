PIANETAMILAN partite pagelle milan Pagelle Milan-Virtus Entella 2-3: Estupinan e Fofana in difficoltà. 90 minuti per Jashari

Le pagelle di Milan-Virtus Entella, partita amichevole durante la sosta per le gare delle nazionali. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'
PAGELLE MILAN-VIRTUS ENTELLA - 

Il Milan viene sconfitto per 2-3 nel match amichevole contro la Virtus Entella. Per i rossoneri a segno Pulisic e Borsani. Tra i giocatori in crescita c'è Jashari, male Fofana ed Estupinan. Ancora fuori condizione Pulisic.

