PAGELLE MILAN
Pagelle Milan-Virtus Entella 2-3: Estupinan e Fofana in difficoltà. 90 minuti per Jashari
Le pagelle di Milan-Virtus Entella, partita amichevole durante la sosta per le gare delle nazionali. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo la redazione di 'PianetaMilan.it'
Il Milan viene sconfitto per 2-3 nel match amichevole contro la Virtus Entella. Per i rossoneri a segno Pulisic e Borsani. Tra i giocatori in crescita c'è Jashari, male Fofana ed Estupinan. Ancora fuori condizione Pulisic.
