Lazio-Milan di Coppa Italia in diretta: dove vederla e le probabili formazioni | LIVE NEWS
+++ LAZIO-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI +++
LAZIO (4-3-3) Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Noslin, Pedro, Dia. Allenatore: Maurizio Sarri.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Rafa Leao. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Modric, Sala, Pulisic, Nkunku Allenatore: Massimiliano Allegri.
+++ LAZIO-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Lazio-Milan, probabili formazioni: Allegri cambia qualcosa rispetto alla vittoria in campionato. Torna Jashari e un cambio in difesa
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato della partita di questa sera di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Curiosità per De Winter e non solo
Calciomercato Milan, i rossoneri in estate hanno speso molti per tanti colpi, ma alcuni non hanno ancora lasciato il graffio
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', stasera, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma, Lazio-Milan, ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
