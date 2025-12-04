LEGGI ANCHE: Jashari finalmente in campo con il Milan: con la Lazio compito non facile. Ecco perché>>>
Gli esterni della Lazio, infatti, sono molto pericolosi specialmente nell'uno contro uno, una delle fasi in cui Estupinan ha spesso sofferto in questa stagione. Se vorrà riprendere almeno un minimo di terreno rispetto a Bartesaghi, l'ex Brighton dovrà dare il meglio di sé in Coppa Italia e mettere almeno qualche dubbio nella testa e nelle scelte di Allegri in vista delle prossime partite. Non sarà una sfida semplice per il terzino sinistro, che però ritrova davanti a sé Rabiot. Il centrocampista rossonero non era presente in Parma-Milan per l'infortunio al soleo.
