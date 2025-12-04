Lazio-Milan, Estupinan dovrebbe tornare in campo da titolare. Il terzino ecuadoriano è stato acquistato in estate dal Brighton per prendere il posto di Theo Hernandez, ceduto in Saudi Pro League. Un inizio di stagione tra alti e bassi per Estupinan che poi ha lasciato il posto da titolare a partire dalla gara tra Juventus e il Milan per la squalifica dopo il rosso rimediato contro il Napoli. Con l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box per alcune partite, Estupinan ha perso posizioni rispetto Bartesaghi. Il giovane talento del Milan si è guadagnato la titolarità a suon di ottime prestazioni in partite molto importanti.