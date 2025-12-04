Pianeta Milan
COPPA ITALIA

Lazio-Milan, Estupinan dovrebbe ritrovare la titolarità in Coppa Italia. Per l'ex Brighton occasione importante per recuperare terreno su Bartesaghi. Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Lazio-Milan, Estupinan dovrebbe tornare in campo da titolare. Il terzino ecuadoriano è stato acquistato in estate dal Brighton per prendere il posto di Theo Hernandez, ceduto in Saudi Pro League. Un inizio di stagione tra alti e bassi per Estupinan che poi ha lasciato il posto da titolare a partire dalla gara tra Juventus e il Milan per la squalifica dopo il rosso rimediato contro il Napoli. Con l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto ai box per alcune partite, Estupinan ha perso posizioni rispetto Bartesaghi. Il giovane talento del Milan si è guadagnato la titolarità a suon di ottime prestazioni in partite molto importanti.

Lazio-Milan, Estupinan occasione da sfruttare

Estupinan ha giocato da titolare contro il Parma nella sua prestazione peggiore da quando è arrivato al Milan. Questa sera arriva la Coppa Italia e per Estupinan è un'occasione da non perdere. Allegri farà riposare qualche titolare in vista della Serie A e poi della Supercoppa Italiana prevista sempre nel mese di dicembre. Anche Bartesaghi dovrebbe accomodarsi in panchina. Spazio quindi per Estupinan in una partita che non sarà per nulla facile.

Gli esterni della Lazio, infatti, sono molto pericolosi specialmente nell'uno contro uno, una delle fasi in cui Estupinan ha spesso sofferto in questa stagione. Se vorrà riprendere almeno un minimo di terreno rispetto a Bartesaghi, l'ex Brighton dovrà dare il meglio di sé in Coppa Italia e mettere almeno qualche dubbio nella testa e nelle scelte di Allegri in vista delle prossime partite. Non sarà una sfida semplice per il terzino sinistro, che però ritrova davanti a sé Rabiot. Il centrocampista rossonero non era presente in Parma-Milan per l'infortunio al soleo.

