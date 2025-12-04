PIANETAMILAN i nostri video LIVE PRE LAZIO-MILAN: le ultime e la formazione! Allegri, sceglie …

COPPA ITALIA

LIVE PRE LAZIO-MILAN: le ultime e la formazione! Allegri, sceglie …

Lazio-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c'è da sapere
Le ultime notizie su Lazio-Milan di Coppa Italia, ottavi di finale, in live: formazione, novità e rispondiamo alle domande!
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Manca ormai pochissimo a Lazio-Milan di Coppa Italia e noi siamo live per prepararci al meglio per questi ottavi di finale. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vinto sabato proprio contro i biancocelesti e adesso c'è un'altra partita da affrontare. Non sarà facile, bisognerà dare il massimo e la formazione scelta dal tecnico livornese lo conferma. Non mancano le sorprese, con alcune decisioni anche difficili da pronosticare. In diretta sul nostro canale YouTube ne parliamo, vi diamo gli ultimi aggiornamenti e, ovviamente rispondiamo alle vostre domande, quindi commentate in tantissimi! Ricordate anche di lasciare il vostro mi piace, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Qui sotto trovate la live.

 

Leggi anche
Milan-Pisa, tutto quello che vi è sfuggito (forse) sulla conferenza stampa di Allegri
Milan-Fiorentina, dalla conferenza stampa tre messaggi importanti di Allegri alla squadra (Video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA