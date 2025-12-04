LIVE PRE LAZIO-MILAN: le ultime e la formazione! Allegri, sceglie …

Manca ormai pochissimo a Lazio-Milan di Coppa Italia e noi siamo live per prepararci al meglio per questi ottavi di finale. I rossoneri di Massimiliano Allegri hanno vinto sabato proprio contro i biancocelesti e adesso c'è un'altra partita da affrontare. Non sarà facile, bisognerà dare il massimo e la formazione scelta dal tecnico livornese lo conferma. Non mancano le sorprese, con alcune decisioni anche difficili da pronosticare. In diretta sul nostro canale YouTube ne parliamo, vi diamo gli ultimi aggiornamenti e, ovviamente rispondiamo alle vostre domande, quindi commentate in tantissimi! Ricordate anche di lasciare il vostro mi piace, di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella per non perdervi nulla. Qui sotto trovate la live.