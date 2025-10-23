Domani, venerdì 24 ottobre , alle ore 20:45 , il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' il Pisa , guidato dall'ex attaccante rossonero Alberto Gilardino , per la 8^ giornata della Serie A 2025-2026 . Il Diavolo arriverà all'appuntamento da primo in classifica in campionato, con 16 punti ; gli ospiti, invece, da ultimi e ancora a secco di successi.

Nel corso della mattinata, a Milanello, il tecnico Allegri ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della partita, durante la quale ha toccato molti temi. Dal tabù nel battere una neo-promossa (il Milan ha perso all'esordio stagionale, in casa, contro la Cremonese ...), alla quota punti da toccare per finire in Champions League ma non soltanto.