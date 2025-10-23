PIANETAMILAN i nostri video Milan-Pisa, tutto quello che vi è sfuggito (forse) sulla conferenza stampa di Allegri

Milan-Pisa, tutto quello che vi è sfuggito (forse) sulla conferenza stampa di Allegri

In archivio la conferenza stampa di presentazione di Milan-Pisa, partita della 8^ giornata della Serie A 2025-2026: il nostro commento
Daniele Triolo 

Domani, venerdì 24 ottobre, alle ore 20:45, il Milan di Massimiliano Allegri ospiterà a 'San Siro' il Pisa, guidato dall'ex attaccante rossonero Alberto Gilardino, per la 8^ giornata della Serie A 2025-2026. Il Diavolo arriverà all'appuntamento da primo in classifica in campionato, con 16 punti; gli ospiti, invece, da ultimi e ancora a secco di successi.

Nel corso della mattinata, a Milanello, il tecnico Allegri ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della partita, durante la quale ha toccato molti temi. Dal tabù nel battere una neo-promossa (il Milan ha perso all'esordio stagionale, in casa, contro la Cremonese ...), alla quota punti da toccare per finire in Champions League ma non soltanto.

Per Allegri, infatti, anche se i rossoneri dovessero vincere - come tutti si auspicano - Milan-Pisa, non si tratterebbe di una fuga in vetta alla classifica. È troppo presto per pensarci. Sui singoli, poi, il livornese ha parlato in maniera approfondita. Potrete ascoltare tutto questo e anche di più nel video del nostro inviato a Milanello, Stefano Bressi.

