MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina, dalla conferenza stampa tre messaggi importanti di Allegri alla squadra (Video)

Milan-Fiorentina Bressi
Conferenza stampa, in tarda mattinata, nel centro sportivo rossonero di Milanello: alla vigilia di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026, l'allenatore del Diavolo, Massimiliano Allegri ha parlato di tutto. Il punto
Quest'oggi, nella sala stampa del centro sportivo dei rossoneri a Milanello, si è tenuta la conferenza di Massimiliano Allegri, allenatore del Diavolo, alla vigilia di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani alle ore 20:45 a 'San Siro'.

Vigilia Milan-Fiorentina, il punto di Bressi da Milanello

Il tecnico livornese ha toccato vari temi. Ha fatto il punto sui tanti infortunati che la sosta Nazionali, suo malgrado, gli ha regalato, ma, per l'occasione, Allegri ha anche voluto lanciare tre messaggi importanti alla sua squadra. Ne ha parlato il nostro inviato a Milanello, Stefano Bressi, nel suo video post-conferenza.

Non è tutto: nel video troverete anche la probabile formazione del Milan in vista del match contro i viola di Stefano Pioli, tecnico dell'ultimo Scudetto del Diavolo, nel 2022, desideroso di giocare un brutto scherzo ai suoi ex giocatori. D'altronde, la Fiorentina è ancora a secco di vittorie in questa stagione.

Uno dei grandi protagonisti della gara di domani sera potrebbe essere Rafael Leão. Questo, almeno, è l'auspicio di tutti i tifosi rossoneri, che vogliono rivedere il loro numero 10 decidere le partite come ai bei, vecchi tempi.

