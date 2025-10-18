Non è tutto: nel video troverete anche la probabile formazione del Milan in vista del match contro i viola di Stefano Pioli, tecnico dell'ultimo Scudetto del Diavolo, nel 2022, desideroso di giocare un brutto scherzo ai suoi ex giocatori. D'altronde, la Fiorentina è ancora a secco di vittorie in questa stagione.
Uno dei grandi protagonisti della gara di domani sera potrebbe essere Rafael Leão. Questo, almeno, è l'auspicio di tutti i tifosi rossoneri, che vogliono rivedere il loro numero 10 decidere le partite come ai bei, vecchi tempi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA