Vigilia Milan-Fiorentina, il punto di Bressi da Milanello

Il tecnico livornese ha toccato vari temi. Ha fatto il punto sui tanti infortunati che la sosta Nazionali, suo malgrado, gli ha regalato, ma, per l'occasione, Allegri ha anche voluto lanciare tre messaggi importanti alla sua squadra. Ne ha parlato il nostro inviato a Milanello, Stefano Bressi, nel suo video post-conferenza.