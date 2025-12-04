Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su 'YouTube' della partita di questa sera di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Curiosità per De Winter e non solo

Emiliano Guadagnoli Redattore 4 dicembre - 09:20

Mancano sempre meno ore alla partita di Coppa Italia tra Lazio e Milan: "Questa sera credo che Massimiliano Allegri mostrerà un Milan compatto". Questo il parere del giornalista Carlo Pellegatti che ha analizzato i possibili temi della gara su 'YouTube': "La Lazio giocherà per vendicare la sconfitta di Milano, capisco che siano usciti arrabbiati dopo l'episodio del VAR, anche se non era rigore. Il Milan cercherà di contenere e poi ripartire. Cerchiamo di vincere, poi si migliorerà anche sul piano spettacolare".