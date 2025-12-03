Pianeta Milan
Allegri: “Coppa Italia? È un obiettivo stagionale per tutti. Ottavo di finale importante”

Alla vigilia di Lazio-Milan,  l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTV
Ormai il conto alla rovescia è partito: domani allo Stadio Olimpico di Roma andrà in scena la sfida tra Lazio e Milan, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Alla vigilia del match,  l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTV. Ecco, di seguito, le sue parole a riguardo della competizione e alla formazione:

Coppa Italia, le parole di Allegri

Sulla formazione:"Domani mattina deciderà quelle che saranno le scelte della formazione iniziale. L'importante sarà giocare una partita di lucidità, di grande tecnica, sapendo che sarà una di grande pressione".

Sulla Coppa Italia: "È un obiettivo stagionale per tutti, sapendo che comunque è complicato perché abbiamo un ottavo di finale importante, difficile, contro la Lazio, con cui abbiamo giocato sabato. La situazione è un po' strana, perché comunque pensi di aver preparato la partita come quella precedente, ma invece sarà una partita diversa e soprattutto perché è come se fosse una finale perché è una partita secca".

