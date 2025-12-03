Alla 13esima giornata di campionato ancora non si è riuscito a capire chi potrebbe vincere lo scudetto a fine stagione. La classifica, dopo 13 giornate, vede ben 4 squadre ad un punto: il Milan di Allegri (che comanda la vetta), Napoli, Inter e Roma. A seguire altre tre squadre poco distanti l'una dall'altra: Como, Bologna e Juventus. Una vera e propria lotta entusiasmante quest'anno in Serie A. A parlare della lotta scudetto è stato anche l’ex giocatore dell'Inter Christian Vieri, anche lui indeciso su chi possa conquistare il titolo di Campione d'Italia a maggio.Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, l'ex giocatore della Nazionale ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo, citando una frase riferita da Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, le parole di Vieri sulla lotta scudetto—
“È presto per dirlo. Sono tutte imperfette. Il Milan perde punti con le piccole, l’Inter con le grandi. Qualcosa hanno lasciato giù anche Roma, Napoli e Bologna. Ha ragione Allegri: lo capiremo a marzo”.
