A parlare della lotta scudetto è stato anche Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan: le sue parole ai microfoni de 'La Repubblica', presente anche un riferimento a Max Allegri.

Alla 13esima giornata di campionato ancora non si è riuscito a capire chi potrebbe vincere lo scudetto a fine stagione. La classifica, dopo 13 giornate, vede ben 4 squadre ad un punto: il Milan di Allegri (che comanda la vetta), Napoli, Inter e Roma. A seguire altre tre squadre poco distanti l'una dall'altra: Como, Bologna e Juventus. Una vera e propria lotta entusiasmante quest'anno in Serie A. A parlare della lotta scudetto è stato anche l’ex giocatore dell'Inter Christian Vieri, anche lui indeciso su chi possa conquistare il titolo di Campione d'Italia a maggio.Intervenuto ai microfoni de La Repubblica, l'ex giocatore della Nazionale ha voluto esprimere il suo pensiero a riguardo, citando una frase riferita da Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole: