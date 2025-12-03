Domani, alle ore 21:00 presso lo stadio olimpico di Roma, Lazio e Milan si sfideranno nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Alla vigilia del match, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTV. Ecco, di seguito, le sue parole sulla partita di domani e sugli infortunati :
Allegri carica il Milan: "Domani partita lunga. Pulisic a disposizione, Fofana verso il recupero"
Milan, le parole di Allegri a Milan TV—
"Domani è una partita bella da giocare perché comunque credo che lo stadio sarà pieno, la Lazio ha il nostro stesso obiettivo di passare il turno e di cercare di arrivare in fondo alla Coppa Italia. Abbiamo ancora fuori Athekame, Gimenez, Fofana è sulla via del recupero quindi speriamo di recuperarlo nel più breve tempo possibile, così come gli altri. Pulisic sarà a disposizione e tutti gli altri stanno bene. Domani qualcuno recupererà energie, la partita sarà lunga e bisognerà essere bravi nelle sostituzioni, quelli che entreranno dovranno darci una mano".
