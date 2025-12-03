Antonello Valentini , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio dove ha parlato della Serie A, facendo particolare attenzione alle ultime partite. Valentini, ovviamente, ha parlato anche delle varie polemiche arbitrarli, soprattutto quelle legate alla partita di sabato contro Milan e Lazio, gara vinta dai rossoneri di Allegri per 1-0 grazie ad un gol di Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:

"C'è una grande confusione al momento sull'utilizzo del Var. Anche l'unica cosa oggettiva, come il fuorigioco, ora è finita in discussione. Così si creano dei cortocircuiti tra sala Var e arbitri in campo. leri sera l'ultimo difendente aveva tenuto in realtà in gioco David in occasione del gol annullato. Quello che è successo in Milan-Lazio poi grida ancora vendetta al cielo. L'arbitro è stato chiamato erroneamente al Var e si è inventato un fallo inesistente. Così non si può più andare avanti e si crea solo confusione"