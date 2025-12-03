Intervistato dai microfoni del club nel post partita contro il City, Chukwueze, in prestito al Fulham dal Milan, ha rilasciato delle parole
Da quando ha salutato il Milan, Samuel Chukwueze è diventato un altro calciatore. In Premier League il nigeriano sembra aver trovato la sua dimensione. In estate, infatti, dopo due stagioni piuttosto sottotono in rossonero, ha deciso di cambiare club trasferendosi, in prestito con diritto di riscatto fino alla fine della stagione, al Fulham.
Milan, le parole di Chukwueze
—
Dopo la sconfitta per 5-4 contro il Manchester City, di cui due gol portano la firma del nigeriano, Chukwueze ha voluto commentare il match ai microfoni ufficiali del club: "È stata una partita folle. Abbiamo subito gol che non avremmo dovuto subire, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra nella rimonta. Le occasioni che abbiamo creato nel secondo tempo sono state quasi decisive. È difficile da accettare perché volevamo tre vittorie di fila e non è successo, ma terremo la testa alta. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e domenica (contro il Crystal Palace, ndr) daremo tutto per i tifosi".