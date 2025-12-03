Milan, le parole di Chukwueze

Dopo la sconfitta per 5-4 contro il Manchester City, di cui due gol portano la firma del nigeriano, Chukwueze ha voluto commentare il match ai microfoni ufficiali del club: "È stata una partita folle. Abbiamo subito gol che non avremmo dovuto subire, ma mi è piaciuto lo spirito della squadra nella rimonta. Le occasioni che abbiamo creato nel secondo tempo sono state quasi decisive. È difficile da accettare perché volevamo tre vittorie di fila e non è successo, ma terremo la testa alta. Abbiamo lottato fino all'ultimo minuto e domenica (contro il Crystal Palace, ndr) daremo tutto per i tifosi".