Quindi il giudizio sul Milan non va incanalato con i soliti luoghi comuni. Basta guardare le partite e vedere quello che succede in campo, dove Maignan ha offerto un’altra parata miracolosa, dove Tomori ha offerto l’assist a Leao giocando a tutto campo come secondo me non ha mai fatto in carriera, dovendo anche affrontare Zaccagni, il più pericoloso degli avversari. Gabbia ha una saggezza e una pulizia d’intervento ormai conclamata, Pavlovic ha messo abbastanza in difficoltà, per non dire a cuccia, Isaksen.
Bartesaghi ha fornito l’ennesima prestazione convincente e anzi, dico a Gattuso di stare attento anche a Bartesaghi sulla fascia sinistra, perché questo è un ragazzo che sta continuando a proporre delle prestazioni di alto livello”
