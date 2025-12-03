Quindi il giudizio sul Milan non va incanalato con i soliti luoghi comuni. Basta guardare le partite e vedere quello che succede in campo, dove Maignan ha offerto un’altra parata miracolosa, dove Tomori ha offerto l’assist a Leao giocando a tutto campo come secondo me non ha mai fatto in carriera, dovendo anche affrontare Zaccagni, il più pericoloso degli avversari. Gabbia ha una saggezza e una pulizia d’intervento ormai conclamata, Pavlovic ha messo abbastanza in difficoltà, per non dire a cuccia, Isaksen.