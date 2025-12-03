Pianeta Milan
Sabatini: “Milan? Corto muso in purezza da parte di Allegri. Bartesaghi…”

Nel post partita di Milan-Lazio, Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri nel suo canale YouTube. Il giornalista sportivo ha commentato l’ennesima partita vinta di ‘corto...
Alessia Scataglini
Nel post partita di Milan-Lazio, Sandro Sabatini ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria dei ragazzi di Massimiliano Allegri nel suo canale YouTube. Il giornalista sportivo ha commentato l'ennesima partita vinta di 'corto muso', ovvero 1-0. Ecco, di seguito, il suo pensiero in merito:

Milan, le parole di Sabatini

“Il solito 1-0, come con il Bologna, come con il Napoli, come con la Roma, come con l’Inter, adesso anche con la Lazio, praticamente tutti gli scontri diretti, volendo unire anche la Lazio se non altro per il blasone del suo passato alle squadre che puntano un posto in Europa, quindi corto muso in purezza da parte di Allegri, ma attenzione perché quello che veniva imputato al Milan, cioè di non saper giocare quando c’era da fare la partita, stavolta non si è verificato perché il Milan quando è passato in vantaggio ha cercato il 2-0, come peraltro successo tutte le altre volte, ha continuato a giocare alla ricerca del 2-0.

Quindi il giudizio sul Milan non va incanalato con i soliti luoghi comuni. Basta guardare le partite e vedere quello che succede in campo, dove Maignan ha offerto un’altra parata miracolosa, dove Tomori ha offerto l’assist a Leao giocando a tutto campo come secondo me non ha mai fatto in carriera, dovendo anche affrontare Zaccagni, il più pericoloso degli avversari. Gabbia ha una saggezza e una pulizia d’intervento ormai conclamata, Pavlovic ha messo abbastanza in difficoltà, per non dire a cuccia, Isaksen.

LEGGI ANCHE: Lazio-Milan, le probabili formazioni alla vigilia: Bartesaghi verso la panchina. Torna Jashari 

Bartesaghi ha fornito l’ennesima prestazione convincente e anzi, dico a Gattuso di stare attento anche a Bartesaghi sulla fascia sinistra, perché questo è un ragazzo che sta continuando a proporre delle prestazioni di alto livello

